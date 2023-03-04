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AÖL sınav tarihi ne zaman? 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?

AÖL sınav tarihi ne zaman, online mi olacak? 2023 2. dönem AÖL sınavları hakkında merak edilenler...

Gelen son dakika bilgilerine göre Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri 3 Nisan gününe kadar uzatıldı. Konuyla ilgili vatandaşların arama motorlarında araştırdığı, “AÖL sınav tarihi ne zaman? 2023 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

Giriş: 04.03.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. İşte detaylar...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

    Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Henüz 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavlar Nisan ayı sonrası yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

  • KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

    Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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