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        Haberler Gündem AÖL sınav takvimi belli oldu! 2023 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri 2023: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

        AÖL sınav takvimi binlerce öğrenci tarafından gündemdeki yerini aldı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda, Açık Öğretim Lisesi ilk dönem sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı araştırmaları başladı. İşte 2023-2024 AÖL sınav takvimi ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:03
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        • 1

          İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasıyla gündeme gelen Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri netlik kazandı. Binlerce Açık Lise öğrencisi tarafından yakından takip edilen sınav takvimini haberimizde paylaştık. Peki, Açık Lise AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          AÖL YENİ KAYIT SÜRECİ SONA ERDİ!

          Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

        • 3

          AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00'da

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00'te

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00'da

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime sunulacak.

        • 5

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

          Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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