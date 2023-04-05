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AÖL SINAV TAKVİMİ 2023: AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? Açık Lise AÖL 2. dönem sınav tarihleri!

Gözler AÖL sınav tarihlerine çevrildi!

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt yenileme tarihinin 3 Nisan itibarıyla tamamlanmasıyla AÖL sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz dönemlerde online yapılan sınavın yeni dönemlerde nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte 2023 AÖL sınav tarihlerine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 05.04.2023 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL ilk dönem sınavları 9 - 20 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılmıştı. Kayıt işlemlerinin 3 Nisan'dan itibaren tamamlanmasıyla gözler sınav tarihleri ile sınavın online mı yüz yüze mi yapılacağına çevrildi. İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için kayıt işlemlerinin 3 Nisan'a kadar devam etmesi sebebiyle sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

    Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

  • KAYIT YENİLEME 3 NİSAN TARİHİNDE SONA ERDİ

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası uzatıldı. Kayıt yenileme ve ilk kayıt yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak. Öğrencilik durumu sistem üzerinde Silik, Donuk veya Aktif olanlar kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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