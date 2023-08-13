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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav sonucunda son durum: AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sınav sonucunda son durum: AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        28 Temmuz tarihinde başlayan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 10:46
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        • 1

          28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her dersten en az 45 alınması gereken sınav hakkında merak edilen: “AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

        • 3

          AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

          Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        • 4

          AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

        • 5

          AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.

          AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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