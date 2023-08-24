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        Haberler Gündem AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı: MEB 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        28 Temmuz tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 9 Ağustos tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2023 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:31
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Milli Eğitim Bakanlığı ile Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacağı tahmin edliyor.

          Bu doğrultuda sonuçlar için 25 Ağustos gününe işaret ediliyor.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

          AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

        • 4

          Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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