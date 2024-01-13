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        Haberler Gündem AÖL sınav sonucu sorgulama: AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında yüz yüze olarak uygulandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. AÖL sınav sonuçları 'aolweb.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden erişime sunulacak. İşte 2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 02:28 Güncelleme: 13.01.2024 - 02:28
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 23-24 Aralık tarihinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, yüz yüze olarak uygulandı. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

        • 4

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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