AÖL sınavlarına ilişkin duyuru Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Sınavların 1 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı duyuruda belirtilmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" Sorusunu merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...