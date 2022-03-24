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AÇIKLANDI | AÖL sınav sonuçları hızlı sorgulama 2022: MEB Açık Lise AÖL online sınav sonuçları açıklandı! AÖL sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır?

MEB duyurdu: AÖL online sınav sonuçları açıklandı! 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB Açık Öğretim Liselerinde eğitimini tamamlayıp üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınav sonuçlarını araştırıyordu. Binlerce öğrenci "AÖL sonuçları açıklandı mı, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt ararken MEB'den açıklama geldi. Buna göre, AÖL sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2022 AÖL sonuç sorgulama ekranı!

24.03.2022 - 09:47 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Açık Lise sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş 24 Mart itibarı ile sona erdi. AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Hatırlanacağı gibi, Açık Lise sınavları online olarak 10 Mart itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, günlerdir AÖL sonuçları için MEB duyurusunu bekliyordu. Bakanlık, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek AÖL sonuçları sorgulama ekranınnın aktif olduğu bildirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...

  • AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları 24 Mart itibarı ile açıklandı. Adaylar, hemen aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla AÖL sonuç sorgulama işlemini yapabilir.

  • AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    MEB AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    * Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

  • * Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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