Açık Lise sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş 24 Mart itibarı ile sona erdi. AÖL sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Hatırlanacağı gibi, Açık Lise sınavları online olarak 10 Mart itibarı ile tamamlandı. Öğrenciler, günlerdir AÖL sonuçları için MEB duyurusunu bekliyordu. Bakanlık, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek AÖL sonuçları sorgulama ekranınnın aktif olduğu bildirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası...