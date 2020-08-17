AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2019 - 2020 yılı 2. dönem sınavlarının yapılmasının ardından sona erdi. Öğrenciler ÖAL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe başlarken, MEB takvimine göre AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevabı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020'de yani bugün açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınavında çıkan soru ve cevap anahtarı merak ediliyor. AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevaplarının birkaç gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açılması bekleniyor.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2020 - 2021

MEB AÖL tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 - 2021 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.