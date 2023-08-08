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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL Açık Lise sınavı ne zaman sona eriyor? İşte, AÖL son sınav günü tarihi

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman sona eriyor?

        Lise mezunu olmak için Açık Lise (AÖL) sınavlarına giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalara başlamış durumdalar. Sınavları henüz tamamlamamış adaylar ise sınavların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Konu ile ilgili bilgiler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 16:29
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        • 1

          Online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavları hakkında soruları bulunan adaylar sınavların ne zaman sona ereceğini ve sınav sonuçlarını araştırıyor. Lise diploması almak adına AÖL sınavlarında ter döken adaylar için sorularının cevaplarını haberimizde derledik...

        • 2

          AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

          AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başladı.

          Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

          28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

          Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek.

          Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

        • 4

          Sonuçların da Ağustos ayının son günlerine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

          Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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