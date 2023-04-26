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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınavları devam ediyor

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 ikinci dönem sınavları hafta başında başladı. Sınavlar devam ederken sınava giren öğrenciler merak içerisinde AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte AÖL sınavlarının son tarihi ve AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar...

Giriş: 26.04.2023 - 12:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL sınav sonuçları 2023 AÖL ikinci dönem sınav sonuçları merak edilip araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilindiği üzere sınavlar 24 Nisan Pazartesi günü  başladı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

     

  • AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 ikinci dönem sınavları 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Sınavların tamamının sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanma süreci de başlamış olacak. Sonuçların kesin olarak ne zaman açıklanacağının bilnmiyor. Ancak kesin olmamakla birlikte sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

     

  • AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

    Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

    AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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