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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 2. dönem Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL 2. dönem sınavları sonuç tarihi hakkında

Açık Öğretim Lisesi sınavları 1 Mart tarihinde online olarak başladı. Sınavların başlamasıyla beraber gözler AÖL sınav sonuçları tarihine çevrildi. Açık Lise sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte AÖL sınav sonuçları tarihi hakkında

07.03.2022 - 16:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milyonlarca açık lise öğrencisinin merakla beklediği açıklama geldi, AÖL 2. dönem sınavları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AÖL 2. dönem sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

  • AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

    2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart  saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

  • AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

  • AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

  • MEB AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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