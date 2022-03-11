Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları tamamlandı. MEB duyurusunda AÖL sınavlarının 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı belirtilmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusununn cevabını merak ediyor.