Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları tamamlandı. MEB duyurusunda AÖL sınavlarının 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı belirtilmişti. AÖL öğrencileri bir yandan 3. dönem başvurularını araştırırken bir yandan da "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...