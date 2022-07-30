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GERİ SAYIM! 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AÖL sınav MEB 3. dönem 2022 Açık Lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geri sayım! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 3. dönem 2022 Açık Lise sınav sonuçları

Açık Öğretim Lisesi sınavları 29 Temmuz tarihi itibarıyla sona erdi. Sınava katılan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık lise sınavlarının sonuç açıklanma tarihine ilişkin merak edilen detaylarını sizler için derledik. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 3. dönem Açık Lise sınavları sonuç tarihi...

30.07.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEB Açık lise 3. dönem sınavlarının tamamlanmasıyla gözler AÖL sonuç tarihlerine çevrildi. Açık Lise sınavları sonuçları için geri sayım başladı. Başarı puanlarını bilmek isteyen binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte AÖL sınav sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI SONA ERDİ!

    AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022  tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapıldı.

  • AÇIK LİSE AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • AÇIK LİSE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

     

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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