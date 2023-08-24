AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise sınav sonucu...
Açık Lise (AÖL) 3. dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. Türkiye'nin dört bir yanında sınavlara katılım gösteren binlerce Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceğine dair araştırmalar yapıyor. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de 2023 Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı...
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28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavlarda ter döken binlerce öğrenci, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları hakkında tüm detaylar...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacaktı.
Sınavlarda ter döken öğrenciler; 24 Ağustos itibariyle söz konusu tarihin sonuna gelinmesi nedeniyle sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Söz konusu sonuçlar, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
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100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.