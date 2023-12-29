AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Yüz yüze uygulanan sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. AÖL 1. dönem sınav soruları ile cevap anahtarları 27 Aralık tarihinde öğrencilerin erişimine sunuldu. İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖL 1. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılan öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL 1. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.
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AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.
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