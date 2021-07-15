Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi sistemi seçeneğini sunuyor. AÖL yani Açık Öğretim Lisesi 2020 - 2021 yılı 3. dönem sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Açık Lise sonuçlarını “Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek öğrenebilirsiniz.
AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?
Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.
Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.
Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:
– En az 8 dönem öğrenim görmesi,
– Toplam kredisinin asgari 192 olması,
– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.
Türkiye'de binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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