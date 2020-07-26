AÖL yani MEB Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları 2 gün ve 3 oturum şeklinde yapılıyor. AÖL 3 oturum, bugün öğrencilerin katılımıyla yapılacak ve AÖL 2. dönem sınavları tamamlanmış olacak. İşte AÖL sınavına dair detaylar
AÖL SINAV SAATLERİ - KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
AÖL 1. OTURUM 25 TEMMUZ CUMARTESİ saat 09:30'da yapıldı
AÖL 2. OTURUM 25 TEMMUZ CUMARTESİ saat 14.00'de yapıldı
AÖL 3. OTURUM 26 TEMMUZ PAZAR saat 09.30'da başlayacak
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanıyor.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ
Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgelerine ulaşmak için bu link üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
DERS SEÇME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN ÖĞRENCİ AÖL SINAVINA GİREBİLİR Mİ?
Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür.
AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında yapılan açıklamada 3. dönem kayıtlarının ileri bir tarihi ertelendiği duyuruldu. Açıklamada "20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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