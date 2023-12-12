AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2023 Açık Lise sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri takvimi belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2023/1 dönem sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının giriş yerleri belgesi MEB'in resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 Açık Lise sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri belgesine ilişkin olarak merak edilenler...
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Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi ve sınav tarihi, lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavları Aralık ayında üç oturumda tamamlanacak. Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sitesi üzerinden sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. İşte 2023 AÖL sınav giriş yerleri belgesi ve sınav tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
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2023 AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınav tarihleri şu şekilde;
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da. yapılacak.
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AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada;
"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." denildi.