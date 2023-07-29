Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem AÖL sınav giriş ekranı: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?

        AÖL sınav giriş ekranı: AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?

        Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz Cuma günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavlarının online mı, yüz yüze mi yapıldığı açık lise öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında en az 45 puan alan öğrenci başarılı sayılmaktadır. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihi ile AÖL sınav giriş ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL 3. dönem sınav maratonu başladı. Açık lise öğrencileri AÖL sınavlarına, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak çevrim içi olarak sınavlara katılım sağlayabilecek. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru için 25 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;

          28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başladı. AÖL 3. dönem sınavları 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

          2023 AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

          Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.

        • 4

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

          AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

          Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        • 6

          100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

          Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Trafik polisi duygulandırdı
        Trafik polisi duygulandırdı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Habertürk Anasayfa