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AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | MEB AÖK AÖL 2.dönem sınav girişi nasıl yapılır ve online sınava katılım nasıl sağlanır? İşte Açık Lise AÖL sınav giriş ekranı linki

AÖL online sınavları başladı! İşte 2023 2.dönem AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sınav giriş ekranı

Açık Lise AÖL 2. dönem sınavları 24 Nisan Pazartesi günü saat 09:30 itibarıyla başladı. AÖL sınavları 30 Nisan 2023 tarihi saat 23:59'da kadar online olarak gerçekleştirilecek. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden uygulanacak olan sınava katılım sağlanabilecek. Öğrenciler MEB AÖK AÖL 2.dönem sınav girişi ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. İşte 2023 AÖL sınav giriş ekranı..

Giriş: 24.04.2023 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı, eğitimine Açık Lise üzerinden devam edenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL 2.dönem sınavları 24 Nisan itibarıyla başladı. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilen AÖL online sınav giriş ekranına 30 Nisan'a kadar erişim sağlanabilecek. Açık Lise öğrencileri AÖK AÖL 2.dönem sınav giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınava katılım sağlayabilecekler. İşte 2023 MEB 2. dönem AÖK AÖL sınav giriş ekranı...

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

  • AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

    Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

    AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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