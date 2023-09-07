Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: MEB takvimi 2023-2024 Açıköğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlıyor?

        Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri: 2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman?

        Açıköğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırılıyor. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü "AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlar ile Açık Lise başvuru detayları belli olacak. MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL yeni dönem kayıt tarihi ve kayıt ücretleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Lise yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri araştırması 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıuyla sıklaştı. AÖL kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile netlik kazanıyor. Peki, 2023-2024 Açık Lise yeni kayıt tarihleri ne zaman? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

          2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

        • 3

          AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

          AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

          Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

        • 4

          AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

          İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

          a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

          İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

          * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        • 5

          b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

          İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

          * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        Habertürk Anasayfa