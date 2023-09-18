Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri: MEB kılavuzu ile 2024 Açık Lise kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır ve ücreti ne kadar?

        AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri: MEB kılavuzu ile 2024 Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

        AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 15 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başlayan 1. dönem Açık Lise kayıt yenileme ve ilk kayıt başvurularının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. 2023-2024 MEB Açık Lise kılavuzu ile AÖL kayıt yenileme ücreti de netlik kazandı. İşte, "AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?" sorusunun yanıtına ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri paylaşıldı. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunun yayımlanması ile başvuru detayları da belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar? İşte, konuya dair bilgiler...

        • 2

          AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan kılavuza göre, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 15 Eylül 2023 Pazartesi günü başladı ve 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

        • 3

          AÖL KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden şahsen yapılacak.

        • 4

          AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

          Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için ''Sınav katılım Ücretini'' ödemek zorundadır.

          AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücreti 160 TL olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. İlk kayıt ve kayıt yenileme sınav katılım ücretinin yatırılabileceği anlaşmalı bankalar:

          T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasıdır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        Helikopter 12 metrede balçığa saplanmış! 3 mürettebata cansız ulaşıldı!
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Çin’de Savunma Bakanı 3 haftadır ortada yok
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Buruk için yeni sözleşme açıklaması!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusu kurmuştu!
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        "Önlem almazsa kazalar olur"
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Yağışlar yüzde 90 azaldı!
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        TL mevduatın artış hedefini yükseltti
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        "Yemek için vuruyoruz!" Göç eden leylekleri vurdular!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Fed faizde durarak şahin, TCMB faiz artırarak güvercin mi?
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Habertürk Anasayfa