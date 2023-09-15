2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.