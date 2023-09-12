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        Haberler Gündem Eğitim AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB 2023 - 2024 Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihi

        AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2023 - 2024 AÖL kayıt yenileme tarihi

        AÖL kayıt yenileme tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte binlerce açık lise öğrencisi tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen "AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" işte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 10:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:10
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi kayır yenileme tarihi binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL 2023 kayıt yenileme tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        • 2

          2023-2024 AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yayımlanmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olması ile netlik kazanacak.

          2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

        • 3

          AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

          AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında gerçekleştirilir. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından alınır.

          Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatırması gerekir. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptırabilir.

        • 4

          AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

          İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

          a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

          İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

          * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        • 5

          b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

          İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

          * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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