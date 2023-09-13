AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geri sayım sürüyor. AÖL ilk kayıt başvuruları bilindiği üzere İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "AÖL kayıt yenileme başladı mı, ilk kayıtlar ne zaman başlıyor, kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?" İşte detaylar...