2023 - 2024 AÖL kayıt yenileme tarihleri: AÖL kayıt yenileme ne zaman başlıyor?
Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri öğrencilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile netlik kazanacak. Peki, "AÖL kayıt yenileme başladı mı, ilk kayıtlar ne zaman başlıyor, kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?" İşte 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri...
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AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için geri sayım sürüyor. AÖL ilk kayıt başvuruları bilindiği üzere İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleri tarafından yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, "AÖL kayıt yenileme başladı mı, ilk kayıtlar ne zaman başlıyor, kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?" İşte detaylar...
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL kayıt yenileme tarihleri henüz belli olmadı. AÖL kayıt yenileme tarihleri açıkladığında açık lise kayıt tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olanlar MEB tarafından ilan edilen tarihler arasında sınav İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri ise sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.
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Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
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KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?
Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.
18 yaşını bitirmemiş öğrencilerle 6. maddede geçen diğer ücret muafiyeti olan öğrenciler ilk kayıtta dönem sınav katılım ücretini ödemeden yeni kayıtları yapılır.
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AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
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* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır)
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
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İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.