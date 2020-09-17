AÖL kayıt yenileme son gün tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL 2020-2021 1. dönem kayıt yenileme kılavuzunu öğrencilerin erişimine açtı. Peki, 2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN TARİHİ NEDİR?

AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.