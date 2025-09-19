Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 2025-2026 kayıt yenileme tarihleri yeni eğitim öğretimle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi tarafından kayıt yenileme tarihleri paylaşıldı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 15:52 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme tarihi 2025-2026 en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB Çalışma Takvimi ile birlikte AÖL kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. Peki, 2025 – 2026 Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme ne zaman?

        • 2

          AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

          Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlamıştır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        • 3

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;

          1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

          KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, NEREDEN YATAR?

          Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Habertürk Anasayfa