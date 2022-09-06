Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri ve kayıtların nasıl yapıldığına ilişkin aramalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor ve kayıtlar nereden yapılıyor?



AÖL YENİ KAYIT - KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.