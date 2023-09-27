Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrası sınav oturumlarının günleri erişime açıldı. İşte, hem bu soruların yanıtları, hem de sınav giriş belgesi ve sınavların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar...