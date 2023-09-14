28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açık Lise 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından 27 Ağustos tarihinde sonuçlar duyurulmuş ve gözler ve gözler yeni kayıt tarihlerine çevrilmişti. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni bir açıklama olup olmadığı ve AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair bilgileri bir araya getirdik...