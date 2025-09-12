AÖL kayıt tarihleri: Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitiyor?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kayıt süreci merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel kılavuzla birlikte AÖL'de yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri netleşti. Ayrıca, Açık Lise kayıt ve kayıt yenileme ücretleri de açıklandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları hangi tarihte sona erecek? Kayıt ücreti ne kadar olacak? Yeni kayıt işlemleri nasıl yapılacak?
2025-2026 eğitim dönemi için Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuzla birlikte AÖL kayıt tarihleri ve ücretleri de belli oldu. Bu gelişmenin ardından, Açık Lise’de kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları hangi tarihe kadar devam edecek? Kayıt ücreti ne kadar olacak?
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık Öğretim Lisesi’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönemine ait yeni kayıt ve kayıt yenileme süreci 3 Eylül 2025’te başladı.
Öğrenciler, kayıt işlemlerini 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.
AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecektir.
Yeni kayıt ve Kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacaktır.
DERS SEÇİMİ İŞLEMİ
Öğrenciler ders seçimi işlemlerini 05 Eylül 2025 tarihinden itibaren kayıt tarihleri arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini kullanarak yapabileceklerdir. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan ders seçimleri dikkate alınmayacaktır.
AÖL YENİ KAYIT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN