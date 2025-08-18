AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul ya da ortaokul mezunları, liselerini yarıda bırakanlar; MEB'in belirlediği yeni kayıt bedelini Ziraat Bankası, Halk Bank şubelerinden yatırarak dekontu saklamalılar. Ayrıca bir miktar da Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.

Öğrenci, belgeleri hazırladıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt yaptırılır.

Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimi yapabilir.