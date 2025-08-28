AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte 2025-2026 AÖL kayıt takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt süreci için gözler yeni dönem takvimine çevrildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, MEB tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Binlerce öğrencinin merakla araştırdığı AÖL kayıt tarihleri duyurusu bekleniyor. İşte detaylar...
- 1
Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) yeni dönem hazırlıkları başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem için geçerli olacak kayıt ve kayıt yenileme sürecine dair detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlayacağı kılavuzla belli olacak. Açık lise öğrencileri ve adayları ise “AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilen bilgiler...
- 2
AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl ilk kayıt işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
- 3
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1.dönem kayıt işlemleri, Yeni Kayıt Kılavuzu ve Kayıt Yenileme Kılavuzu doğrultusunda yapılacaktır.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, belirlenen ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır.
2025-2026 Açıköğretim Lisesi kayıt tarihleri ve yeni kayıt kılavuzu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.