Açık lise kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda belli oluyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB Açık lise AÖL kayıt tarihleri

AÇIK LİSE 1. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖL yeni dönem kayıtları ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer alacaktır.