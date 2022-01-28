Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hizmet veren Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Milyonlarca öğrencinin ilgiyle takip ettiği Açık Öğrtetim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ilk tarih 27 Aralık - 28 Ocak olarak duyurulsa da daha sonra ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırılıyor. İşte 2021-2022 AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri