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AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? MEB Açık Lise (AÖL) 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi için 2. dönem kayıtları gündemden düşmüyor. Açık Liselerin 1. dönem sınav sonuçları 20 Aralık'ta açıklanmıştı. Eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin yakından takip ettiği AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık'ta, 1. dönem sınavları açıklandıktan bir hafta sonra başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitecek?

28.01.2022 - 13:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında hizmet veren Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri geçtiğimiz ay duyurulmuştu. Milyonlarca öğrencinin ilgiyle takip ettiği Açık Öğrtetim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ilk tarih 27 Aralık - 28 Ocak olarak duyurulsa da daha sonra ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Öğrenciler AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırılıyor. İşte 2021-2022 AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 

  • AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 8 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.

    2021-2022 AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    2021-2022 AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri,  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü e okul duyurularında   4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyurulduğundan, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin  yeni kayıt iş ve  işlemleri    07 Şubat 2022 - 08 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

  • AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NEREDEN NASIL YAPILACAK?

    2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecek.

    Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak

  • Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacak.

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