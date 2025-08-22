AÖL ek sınav tarihleri 2025: MEB AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Liseleri 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 4. Dönem (Ek Sınav) e-Sınavı 23 Ağustos 2025 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her aday için tek oturum 9’dan fazla sayıda dersten sınava girecek olan adaylar için iki oturum olacak şekilde e-Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi ile girecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 22 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.