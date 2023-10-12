AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.