Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AÖL ek sınav sonuçları sorgula: Son dakika MEB duyurusu ile 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL ek sınav sonuçları sorgulama: 2023 Açık Lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7-8-9 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasının ardından MEB tarafından yapılacak 'Son dakika AÖL ek sınav sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor. İşte, "2023 Açık Lise (AÖL) ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 7 Ekim itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, T.C kimlik numarası bilgileri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden sorgulama yapabilecekler. Peki, 2023 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranına dair bilgiler...

        • 2

          AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık Lise ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuç tarihi belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          AÇIK LİSE SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sonuçlar T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilmektedir.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL KAYIT YENİLEME

          Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Meteoroloji Marmara için saat verdi! 8 kent için sarı alarm! Sağanak geliyor!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Türkiye-Rusya stratejik ortaklığa doğru ilerliyor
        Habertürk Anasayfa