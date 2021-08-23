Açık Öğretim Lisesi ek sınavı 20 Ağustos'ta sona ermişti. Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, AÖL ek sınav süresinin uzatıldığını açıkladı. Sınava katılan adaylar ise sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor.

AÖL GİRİŞ EKRANI

Ek sınavlara online olarak katılacak olan adaylar “aolweb.aol.meb.gov.tr” adresinden öğrenci girişi yaparak sınav ekranına ulaşabiliyorlar. Girişte güvenlik kodu, TC kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre bilgileri isteniyor.

MEB AÖL EK SINAV GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir.