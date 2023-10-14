AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL ek sınavlar, 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde uygulandı. Sınava giren öğrenciler için araştırmalar gündeme geldi. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise ek sınav sonuçları belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için öğrenciler heyecanla bekliyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL EK SINAV sonuçları açıklandı mı? Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Haberimizin içeriği duyuru geldiği zaman güncellenecektir.
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AÖL KAYIT YENİLEME
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
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AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.
Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak. Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.