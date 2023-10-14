AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak. Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.