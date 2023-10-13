AÖL ders seçimi tarihleri ne, ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri için öğrenciler heyecanla bekliyor. 16 Ekim itibarıyla sona erecek ilk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrenciler "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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Gündemin en çok araştırılan konuları arasında Açık Lise ders seçme işlemleri yer alıyor. Öğrencilerin araştırdığı: “AÖL ders seçimi tarihleri ne, ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.
Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak. Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
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Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.