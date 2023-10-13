AÖL ders seçimi tarihleri ne, ne zaman yapılacak? 2023-2024 Açık Lise ders seçimi nasıl yapılır?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,