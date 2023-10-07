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        Haberler Gündem AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak? 2023-2024 MEB ile Açık Lise AÖL ders seçimi nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 MEB ile Açık Lise AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

        Açık Öğretim Lisesi ders seçimi için geri sayım başlamış durumda. İlk kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ederken öğrencilerin gözleri "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? " sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Açık Lise ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 16:11
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        • 1

          Açık Lise ders seçim tarihleri ilk kayıt ve kayıt yenileme sürecinin son günlerine girilmesiyle gündeme geldi. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde okullarda yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

          Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

        • 4

          Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

          Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

          Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

          Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

          Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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