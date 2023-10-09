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        Haberler Gündem AÖL ders seçimi tarihleri ne zaman? 2023-2024 MEB ile Açık Lise ders seçimi başladı mı, nasıl yapılır?

        AÖL ders seçimi ne zaman? 2023-2024 MEB ile Açık Lise ders seçimi başladı mı, nasıl yapılır?

        Açık Lise ders seçimi tarihleri gündemdeki yerini aldı. 16 Ekim'de sona erecek olan ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken Açık Öğretim Lisesi ders seçme süreci araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin gözleri "AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? " sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 AÖL ders seçimi tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:46
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi ders seçimi tarihleri araştırması sıklaştı. Aralık ayında yüz yüze yapılacak olan 1. dönem sınavları öncesi AÖL ders seçiminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Açık Lise ders seçimleri aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, AÖL ders seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          Açık lise İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          AÇIK LİSE (AÖL) DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, öğrencilik durumu sınava girmek istediği dönemde 'Aktif' olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorunda.

          Öğrenciler ders seçimlerini; öğrenci numaraları ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden yapacak.

        • 4

          Ders seçimi çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler atanan bu derslerden sınava girmek zorundadır.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

          Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, (18 yaş ve üstü öğrencilerin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),

          Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

          Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dil ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

          Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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