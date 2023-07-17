AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme sürecinin sona ermesinin ardından gözler AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav tarihlerini açıkladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...