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        AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak açık lise öğrencileri, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı olacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi olarak 25 dakika süre verilir. İşte MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 21:05
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        • 1

          AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. Kayıt yenileme sürecinin sona ermesinin ardından gözler AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav tarihlerini açıkladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;

          28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'dabaşlayacak ve9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'dasona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

        • 3

          CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

          Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında yapılacak.

          Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.

        • 4

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

          AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

          Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        • 6

          100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

          Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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