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AÖL kayıt yenileme süreci sona erdi. Yaşanan gelişmenin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulurken 25 dakika süre verilmektedir. Açık Lise sınavlarına katılım gösterecek öğrenciler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakalığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise sınavları online mı olacak?" İşte detaylar...

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

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AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "2022/3 dönemi sınav katılım ücretini yatıran veya sınav katılım ücretinden muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık kalacaktır. " duyurusuna yer verildi.

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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK? Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR? Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

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Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

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