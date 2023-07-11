Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ne zaman ve online mı yapılacak?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav tarihleri MEB tarafından netlik kazandı. Açıktan liseyi okumak isteyen adaylar kayıt yenileme işlemlerini 23 Haziran'da tamamladı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları tarihi ve online olup olmayacağına dair detaylar...
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AÖL kayıt yenileme sürecinin sona ermesi ile gözler 3. dönem Açık Lise sınavlarının ne zaman yapılacağına çevrildi. AÖL sınavlarında adaylara 20 soru soruluyor ve 25 dakika süre tanılıyor. MEB 2023 AÖL sınav tarihlerini duyurdu. İşte, detaylar...
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;
28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.
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CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.
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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.