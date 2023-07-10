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        2023 AÖL 3. dönem sınav tarihleri: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

        Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme süreci 16 Mayıs-23 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt döneminin sona ermesinin ardından gözler AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru yöneltilirken ve 25 dakika süre verilmektedir. AÖL 3. dönem sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte MEB takvimi ile 2023 AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 00:34
        • 1

          AÖL 3. dönem sınavlarında geri sayıım sürüyor. Açık öğretim Lisesi (AÖL) kayıt sürecinin 23 Haziran tarihinde sona ermesinin ardından, öğrenciler sınav tarihlerini beklemeye başladı. 100 puan üzerinden değerlendirilen AÖL sınavlarında geçme notu 45 olarak belirlendi. Peki, "AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınavlar online mı olacak?" İşte 2023 AÖL 3. dönem sınav tarihi...

        • 2

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

          Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

        • 3

          AÖL 3. DÖNEM KAYITLARI BİTTİ Mİ?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

          "2022/3 dönemi sınav katılım ücretini yatıran veya sınav katılım ücretinden muaf olan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt sistemi 3 Temmuz 2023 tarihinde bir gün süreyle açık kalacaktır. " duyurusuna yer verildi.

           

        • 4

          AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

          Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir. 

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

           

        • 6

          Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        • 7

          100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

          Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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