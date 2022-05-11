Açık Lise sınavının gerçekleştirilmesine az bir süre kala sınav ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Liseyi açıktan okuyan öğrenciler AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman olacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarına çevrildi. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, 3. dönem AÖL sınav tarihleri 2022 hakkında merak edilenler...